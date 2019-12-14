Россия не смогла обжаловать возмещение убытков за захват активов "Укрнафты" в Крыму

Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО “Укрнафта”.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрнафты”.

12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с Российской Федерации в пользу “Укрнафты” более 44 миллионов долларов США компенсации за экспроприацию инвестиций “Укрнафты” в Автономной Республике Крым.

В мае 2019 года Российская Федерация обратилась в Верховный Суд Швейцарии с требованием отменить это решение международного арбитражного суда.

12 декабря 2019 года Верховный Суд Швейцарии своим решением отказал Российской Федерации.

Кроме того, Верховный Суд Швейцарии обязал Российскую Федерацию выплатить “Укрнафте” 155 тысяч швейцарских франков судебных расходов.

“ПАО “Укрнафта” рассчитывает на то, что Российская Федерация отнесется к окончательному решению Верховного Суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении хотя бы этого решения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение Верховного Суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит.

“Это решение ставит точку в попытках Российской Федерации лишить ПАО “Укрнафта” возможности получить компенсацию за экспроприированные в АР Крым инвестиции”, – говорится в заявлении.