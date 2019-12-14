"Нафтогаз" прогнозирует резкий рост цен на газ без транзита

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НАК “Нафтогаз Украины” прогнозирует резкий рост цен на газ, в случае отсутствия транзита с 1 января 2020 года цены на природный газ могут достичь 10 751 грн за тысячу кубометров без учета НДС и тарифов на транспортировку и распределение.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
Сообщается, что если Украина не подпишет новый контракт, на стоимость цены на газ будут влиять неэкономические факторы, что может существенно повлиять на конечную цену.
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“Тариф на транспортировку газа может возрасти даже в два раза. Но за счет фиксации гарантированной цены конечный потребитель практически не почувствует этого. Почему цена на транспортировку возрастет? Потому НКРЭКУ считает тариф на транспортировку в условиях, когда нет заказанных объемов транспортировки. Если бы Газпром заказал объемы транспортировки и мы все расходы поделили бы на объемы транспортировки, то тариф бы не вырос”, – объяснил Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
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