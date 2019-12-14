НБУ планирует повысить вес риска по необеспеченным потребительским кредитам

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Активное развитие необеспеченного потребительского кредитования в Украине может создать риски, и для недопущения роста этих рисков Национальный банк планирует повысить вес риска по таким кредитам с начала 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Потребительское кредитование стремительно растет. Банки все больше ослабляют стандарты одобрения кредитных заявок”, – указали в НБУ.
Как отметили в регуляторе, отдельные финучреждения очень активно расширяют свое присутствие в этом сегменте и пытаются агрессивно увеличить долю на рынке.
“По мнению НБУ, банки недостаточно консервативно оценивают риски по необеспеченным потребительским кредитам. Оценки вероятностей дефолтов и потерь в случае дефолтов даже по текущему состоянию экономики занижены. Несмотря на то, что уровень проникновения таких кредитов на сегодня менее 5% ВВП, темпы их роста весьма высоки. За январь-сентябрь 2019 года соотношение новых потребительских кредитов к частному потреблению достигло почти 9%”, – отметили в Нацбанке.
Также в регуляторе указали, что кредитование становится заметным фактором внутреннего потребления.
“Чтобы не допустить накопления системных рисков, Национальный банк намерен ввести повышенные веса риска для таких кредитов с начала 2021 года”, – сообщили в НБУ.
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