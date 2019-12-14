Минфин увеличил продажу ОВГЗ на аукционе в 2,5 раза

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Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 декабря 2019 года привлекло в государственный бюджет 11,411 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 10 декабря объем был 4,384 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Также Минфин продал ОВГЗ в евро:
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