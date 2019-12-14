0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 230 0

Минфин увеличил продажу ОВГЗ на аукционе в 2,5 раза

Минфин увеличил продажу ОВГЗ на аукционе в 2,5 раза

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 декабря 2019 года привлекло в государственный бюджет 11,411 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 10 декабря объем был 4,384 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 19.02.2020 на сумму 530,019 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,78% годовых.
  • с погашением 30.09.2020 на сумму 539,340 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,42% годовых.
  • с погашением 03.08.2022 на сумму 1,035 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,10% годовых.
  • с погашением 22.11.2023 на сумму 4,122 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,67% годовых.

Также Минфин продал ОВГЗ в евро:

  • с погашением 04.06.2020 на сумму 197,979 млн евро, средневзвешенный уровень доходности составил 2,22% годовых.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.