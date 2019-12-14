Теперь из Skype можно звонить человеку, не имеющему аккаунта в мессенджере

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Развитие потребительской версии Skype в последнее время замедлилось, однако Microsoft по-прежнему выпускает обновления для продукта. Последний патч под номером 8.55 добавляет некоторые новые возможности, которые могут быть интересны пользовательской аудитории.
Главным нововведением стала кнопка Meet Now, которая позволяет пользователям немедленно начать видеочат с другим человеком, даже если него нет аккаунта Skype. В этом случае формируется ссылка-приглашение, которая позволяет связаться с нужным пользователем без необходимости регистрировать учётную запись. Эта функция доступна для мобильных и настольных платформ.
Кроме того, на десктопах должна появиться возможность отправки голосовых сообщений по аналогии с Direct, Telegram и другими мессенджерами. На смартфонах она уже есть. Для мобильных версий также добавилась возможность сканировать документы с помощью камеры прямиком из Skype, что позволяет упростить обмен данными с другими пользователями.
Разумеется, в комплекте есть исправления и улучшения производительности. Версия Skype 8.55 начала развёртываться 10 декабря, потому скоро она должна появиться у всех пользователей.
Meet Now также есть в бизнес-версии Skype и в Teams.
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