Право распоряжаться землей хотят 92% владельцев - эксперт

Результаты проведенного Ассоциацией свободных землевладельцев исследования показали, что 92% опрошенных землевладельцев хотят иметь право распоряжаться этим активом.

Об этом сказал глава Ассоциации свободных землевладельцев Дмитрий Ливч.

“На самом деле украинские землевладельцы осознают то, что они хотят вернуть себе право распоряжаться своей собственностью. Первая цифра, которую я представляю, является чрезвычайно важной для земельной реформы: 92% украинских землевладельцев хотят вернуть себе право распоряжаться своим имуществом. Это означает, что они хотят получить в свою собственность полноценный актив, пользоваться и распоряжаться им», – сказал Ливч.

По его словам, опросы проводились исключительно среди тех украинцев, которые владеют землей. Выборка является репрезентативной по возрасту и полу. В то же время это исследование показало, что не все респонденты хорошо понимают суть земельной реформы. «Мало украинцев понимают, что такое на самом деле земельная реформа. 12% понимают ее как продажу земли иностранцам, 18% – как продажу государственных земель и только 36% землевладельцев понимают реформу как возможность вернуть права распоряжаться своим активом», – сказал он.

Важным вопросом в этом контексте, добавил глава Ассоциации, является развенчание мифов, которые десятилетиями распространялись политиками-популистами. В частности, о том, что для землевладельцев якобы не имеет значения, кому продавать свою землю. Для 85% опрошенных важно то, кто купит их землю. Второй миф – что землю продадут за бесценок. 87% респондентов отметили, что цена имеет большое значение.

Ливч также подчеркнул, что за годы действия земельного моратория Украина много потеряла. Около миллиона землевладельцев умерли, а часть из них не воспользовалась правом передать свою землю потомкам, потому что не имели такой возможности. При этом стоимость аренды земли в четыре раза ниже, чем в странах Европейского Союза. Кроме того, Украинское государство недополучило средства в качестве уплаченных государственных налогов, а ежегодно эта цифра составляет около 500 млн долларов, согласно расчетам Ассоциации.

«То есть, вопрос земельной реформы назрел. Он является одной из немногих структурных реформ, которые остались в Украине и которые могут принести максимальный экономический эффект, а также могут обеспечить соблюдение прав собственности для каждого украинца», – сказал он.