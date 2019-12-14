День финансов, 17 декабря: "конец эпохи рейдерства", борьба с "зарплатным рабством", паспорт в смартфоне

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Вторник, 17 декабря. Пока в центре Киева протестовали владельцы автомобилей на еврономерах, особо активными были Нацбанк и Кабмин:
Борьба с “зарплатным рабством”. Дубилет планирует внедрить систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и при этом не потребует от бухгалтеров лишней работы. Как это будет работать, читайте здесь.
Подпись стилусом. С 17 декабря этого года клиенты банков смогут подписывать банковские документы цифровой собственноручной подписью – стилусом – на электронном сенсорном устройстве. Как сообщают в Нацбанке, это упростит процедуру подписания документов между банками и их клиентами – физическими лицами в электронном виде.
Паспорт в смартфоне. В правительстве обсуждают возможность введения электронного удостоверения личности, то есть ID-карты в смартфоне. Этот “виртуальный паспорт” можно будет использовать, когда потребуется цифровая подпись и когда нужно будет предъявлять физический документ или где-то его прикладывать.
Если отменят национализацию “ПриватБанка”. В НБУ сообщают, если апелляционный суд примет отрицательное для Украины решение в отношении законности национализации ПриватБанка, Национальный банк Украины признает этот банк неплатежеспособным, однако будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.
Снижение инфляции = снижение кредитных ставок. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сейчас для удешевления кредитования довольно благоприятные условия. Как он говорит: “Мы имеем низкий уровень инфляции – 5,1%. Это позволяет нам говорить о дешевом кредитовании уже в перспективе ближайшего года”. По его словам, бизнес может рассчитывать на кредиты 12-16% годовых в гривне.
Плюсы от укрепления гривны. По мнению регулятора, крепкий курс гривны одновременно формирует экономию в части расходов при валютных заимствованиях и обслуживании валютного долга, а также на государственных закупках импортируемых товаров. Кроме того, сильная гривна способствует удешевлению энергоносителей и уменьшению темпов трудовой миграции.
Конец эпохи рейдерства. Министр юстиции Денис Малюська объявил об окончании эпохи рейдерства в Украине. По его словам, в Украине сейчас нет активно работающих групп или компаний, которые зарабатывают свои деньги на том, что они рейдеры бизнеса или граждан, владельцев крупных объектов недвижимости.
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