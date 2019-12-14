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Нацбанк оценивает потребность в капитале Ощадбанка и Укрэксимбанка в 23,3-45,8 млрд грн

Нацбанк оценивает потребность в капитале Ощадбанка и Укрэксимбанка в 23,3-45,8 млрд грн

В Национальном банке Украины (НБУ) провели стресс-тесты украинских банков, согласно которым потребность в капитале государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка — 23,3 млрд грн при базовом сценарии и 45,8 млрд грн — неблагоприятном сценарии.

Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности.

В отчете НБУ указывается, что 60% портфеля государственных банков составляют кредиты 20 известных частных бизнес-групп. Эти кредиты имеют плохое качество и формируют 81% всех неработающих кредитов Ощадбанка и Укрэксимбанка.

При этом Ощадбанк и Укрэксимбанк до настоящего времени не смогли урегулировать проблемную задолженность. Уровень корпоративных NPL снизился до 56,8% и все еще существенно превышает показатель частных банков и банков с иностранным капиталом, кроме российских (13,4%).

По материалам НВ
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