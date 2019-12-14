НБУ опроверг информацию о рефинансировании российских банков

Митингующие под домами главы НБУ Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой обвиняют регулятора, что тот якобы выдает банкам РФ рефинансирование. Однако банки с российским госкапиталом не имеют задолженности по кредитам рефинансирования, а НБУ их не рефинансирует.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в FACEBOOK.

“Фокус “активистов” под домами главы НБУ Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой несколько иной. Они обвиняют НБУ, что тот якобы помогает российским банкам работать в Украине, выдавая им рефинансирование. Но эта информация не соответствует действительности. Банки с российским государственным капиталом не имеют задолженности по кредитам рефинансирования, НБУ их не рефинансирует”, – говорится в сообщении.

Более того, за последние пять лет они заметно уменьшили свое присутствие в Украине – из пяти на рынке осталось два, а доля на рынке сократилась до 2,6% от общих чистых активов банковской системы. И такой естественный выход российских банков с украинского рынка является оптимальным для того, чтобы это не сказалось на украинской банковской системе и ее вкладчиках.