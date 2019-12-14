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СБУ разоблачила схему хищения в КГГА на 20 млн гривен

СБУ разоблачила схему хищения в КГГА на 20 млн гривен

Хищение бюджетных средств в Киевской городской государственной администрации зафиксировано Службой безопасности Украины. Чиновники фальсифицировали разработку программного обеспечения на 20 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что госслужащие проводили эти операции со средствами, которые были выделены в рамках целевой программы информатизации «Электронная столица». Киевская ІТ-компания была выбрана ранее победителем тендера.

Коммерсанты в 2018 году поставили в коммунальное предприятие КГГА уже существующее программное обеспечение. Это происходило под видом разработанного по заказу. На самом деле оно используется коммунальными предприятиями столицы еще с 2017 года, а разработку дополнительных модулей сфальсифицировали.

Дело расследуют по ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия.

По материалам Судебно-юридическая газета
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