Гончарук: снижение уровня инфляции позволит снизить кредитные ставки в 2020

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что снижение уровня инфляции позволяет говорить о снижении кредитных ставок в следующем году.

Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV .

Премьер-министр сообщает о том, что сейчас для удешевления кредитования довольно благоприятные условия.

“Мы имеем низкий уровень инфляции – 5,1%, такого давно не было. Такой низкий уровень инфляции позволяет нам говорить о дешевом кредитовании уже в перспективе ближайшего года”, – сказал Гончарук.

На какое кредитование может рассчитывать бизнес:

весной 2020 года – получение кредитов под 16% годовых в гривне;

летом – около 14% годовых в гривн;

осенью – под 12% годовых в гривне.

Справка Finance.ua:

Ранее Гончарук сообщал, что правительство запускает программу по поддержке малого и среднего предпринимательства, которая предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых.

Что предполагается:

Выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых (выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места).

Кредиты под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн (бизнес, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%).