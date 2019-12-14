Гончарук: снижение уровня инфляции позволит снизить кредитные ставки в 2020

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что снижение уровня инфляции позволяет говорить о снижении кредитных ставок в следующем году.
Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.
Премьер-министр сообщает о том, что сейчас для удешевления кредитования довольно благоприятные условия.
“Мы имеем низкий уровень инфляции – 5,1%, такого давно не было. Такой низкий уровень инфляции позволяет нам говорить о дешевом кредитовании уже в перспективе ближайшего года”, – сказал Гончарук.
На какое кредитование может рассчитывать бизнес:
Что предполагается:
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