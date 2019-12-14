Нефедов рассказал, когда криминализируют контрабанду подакцизных товаров

В Кабинете министров обсуждают законопроект о криминализации подакцизной контрабанды.

Об этом в эфире “Свободы слова” на ICTV сказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

“Мы уже разработали и сейчас уже обсуждаем в Кабинете министров законопроект о криминализации подакцизной контрабанды”, – сказал Нефедов.

Он пояснил, что Правительство начало именно с подакцизной контрабанды, именно здесь довольно крупные потери для бюджета и значительные риски для общества.

“И мне крайне не хотелось бы нереформированной правоохранительной системе и таможенным органам давать в руку дубинку, которой они могут, возможно, без особого разбора бить направо и налево. Поэтому криминализация подакцизной контрабанды – это планы на следующий год”, – отметил Нефедов.