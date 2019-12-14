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Маркарова сказала, когда заработает Бюро финансовых расследований

Маркарова сказала, когда заработает Бюро финансовых расследований

В Министерстве финансов рассчитывают, что в 2020 году будет создано Бюро финансовых расследований.

Об этом в эфире “Свободы слова” на ICTV сказала министр финансов Оксана Маркарова.

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“Введение верховенства права и защита прав инвесторов – это стоит на повестке дня под номером один. Именно правоохранительные органы должны бороться с коррупцией, и мы уже видим результаты по новым правоохранительным органам. Не все из них прошли реформу, не все перезагрузились, и не все еще созданы. Мы надеемся, что в следующем году точно сделаем Бюро финансовых расследований”, – сказала Маркарова.

По материалам УКРИНФОРМ
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