В правительстве подготовят налоговую реформу после «диагностики системы» - глава Минфина

В Кабинете Министров планируют провести проверку действующей налоговой системы в Украине для того, чтобы впоследствии подготовить налоговую реформу и запустить ее с 2021 года.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV сказала Министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, полноценную проверку налоговой реформы не проводили с 2015 года.

«С января мы небольшой, но очень такой профессиональной группой из Министерства экономики, Министерства финансов, профильных министерств, а также из приглашенных экспертов и с бизнес-средой проведем структурированную диагностику нашей налоговой системы», – рассказала Маркарова.

Руководительница ведомства уточнила, что в результате этой диагностики правительство подготовит предложения для налоговой реформы, которую затем обсудит с бизнесом.

«Надеюсь, в случае одобрения примем ее к июлю (2020 года. – Ред.) для того, чтобы она заработала с 2021», – добавила министр.