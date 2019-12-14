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Intel поглощает разработчика ускорителей для систем искусственного интеллекта Habana Labs

Intel поглощает разработчика ускорителей для систем искусственного интеллекта Habana Labs

Основанная всего три года назад израильская компания Habana Labs почти сразу же попала в поле зрения Intel, которая до недавнего времени взращивала её на своём капитале, но решила в итоге прибрать этого разработчика ускорителей для систем искусственного интеллекта к рукам. Сумма сделки составит $2 млрд, штаб-квартира Habana Labs останется в Израиле, а сама компания сохранит в структуре Intel относительную самостоятельность.

У истоков Habana Labs стояли израильские инженеры и предприниматели с богатым опытом «выращивания компаний на продажу». В 2001 году Galileo Technologies была продана Marvell Technology Group за $2,7 млрд, через четырнадцать лет Amazon купил за $370 млн компанию Annapurna Labs, а за два года до этого под контроль Apple перешла компания PrimeSense Limited, разработки которой калифорнийский гигант использовал для технологии распознавания лиц.

Венчурный фонд Intel изначально финансировал развитие Habana Labs — компании со штатом не более 150 человек, работающих в США, Израиле и Польше. Совокупные инвестиции сторонних компаний в Habana Labs составили $120 млн, этот разработчик успел выпустить два специализированных ускорителя систем искусственного интеллекта, которым были даны имена европейских деятелей культуры: Goya и Gaudi. Во всех пресс-релизах Habana Labs особо отмечается, что в составе систем искусственного интеллекта её ускорители оказываются в четыре раза быстрее традиционно используемых для этих целей графических процессоров.

Как и в случае с Mobileye, компании Habana Labs после перехода под крыло Intel гарантируется относительная самостоятельность в структуре подразделения Data Platforms Group, будет сохранён весь руководящий состав. По прогнозам Intel, к 2024 году ёмкость рынка аппаратных ускорителей для систем искусственного интеллекта достигнет $25 млрд, и компания не желает быть чужой на этом празднике жизни. Как показывает пример с Nervana, важные активы Intel готова приобретать, чтобы расти в данном направлении достаточно высокими темпами. «Органическим» ростом в этом отношении должны порадовать возрождаемые дискретные графические процессоры Intel, но они получат более универсальное применение.

По материалам 3dnews.ru
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