Intel поглощает разработчика ускорителей для систем искусственного интеллекта Habana Labs

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Основанная всего три года назад израильская компания Habana Labs почти сразу же попала в поле зрения Intel, которая до недавнего времени взращивала её на своём капитале, но решила в итоге прибрать этого разработчика ускорителей для систем искусственного интеллекта к рукам. Сумма сделки составит $2 млрд, штаб-квартира Habana Labs останется в Израиле, а сама компания сохранит в структуре Intel относительную самостоятельность.
У истоков Habana Labs стояли израильские инженеры и предприниматели с богатым опытом «выращивания компаний на продажу». В 2001 году Galileo Technologies была продана Marvell Technology Group за $2,7 млрд, через четырнадцать лет Amazon купил за $370 млн компанию Annapurna Labs, а за два года до этого под контроль Apple перешла компания PrimeSense Limited, разработки которой калифорнийский гигант использовал для технологии распознавания лиц.
Венчурный фонд Intel изначально финансировал развитие Habana Labs — компании со штатом не более 150 человек, работающих в США, Израиле и Польше. Совокупные инвестиции сторонних компаний в Habana Labs составили $120 млн, этот разработчик успел выпустить два специализированных ускорителя систем искусственного интеллекта, которым были даны имена европейских деятелей культуры: Goya и Gaudi. Во всех пресс-релизах Habana Labs особо отмечается, что в составе систем искусственного интеллекта её ускорители оказываются в четыре раза быстрее традиционно используемых для этих целей графических процессоров.
Как и в случае с Mobileye, компании Habana Labs после перехода под крыло Intel гарантируется относительная самостоятельность в структуре подразделения Data Platforms Group, будет сохранён весь руководящий состав. По прогнозам Intel, к 2024 году ёмкость рынка аппаратных ускорителей для систем искусственного интеллекта достигнет $25 млрд, и компания не желает быть чужой на этом празднике жизни. Как показывает пример с Nervana, важные активы Intel готова приобретать, чтобы расти в данном направлении достаточно высокими темпами. «Органическим» ростом в этом отношении должны порадовать возрождаемые дискретные графические процессоры Intel, но они получат более универсальное применение.
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