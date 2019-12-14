Компания Huawei поможет развернуть 5G-сеть в Норвегии

Норвежская телекоммуникационная компания Telenor заявила, что Huawei будет участвовать в создании сети 5G в Норвегии вместе с компанией Ericsson. Это произойдет не взирая на давление со стороны США.

Позже глава Telenor Norway Петтер-Бурре Фурберг заявил агентству Reuters, что оператор постепенно прекратит использование сетевых компонентов Huawei в Норвегии в течение 4-5 лет модернизации.

Компания Huawei сталкивается с усилением официального контроля в Европе на фоне обвинений США в том, что она создает угрозу национальной безопасности. Компания отклоняет обвинения.

Huawei, с которой Telenor более десяти лет сотрудничает в области 4G, будет продолжать играть роль в модернизации своей инфраструктуры, рассказала Reuters Ханне Кнудсен, вице-президент Telenor по коммуникациям.

“Ericsson был представлен в качестве нового поставщика для 5G RAN, но мы также будем работать с Huawei, чтобы поддерживать сеть 4G и обновлять покрытие 5G в отдельных районах Норвегии”, – рассказала Кнудсен в ответ на письменные вопросы.

По словам Кнудсен, финская дочерняя компания Telenor DNA также использует Huawei в качестве одного из нескольких поставщиков 5G RAN.

RAN, или сеть радиодоступа, относится к радиостанции и антенне, которые соединяют смартфоны с мобильной сетью, и составляет основную часть стоимости новой сети.

Huawei заявила, что приветствует конкуренцию в 5G и надеется продолжить сотрудничество с Telenor. На прошлой неделе Telefonica Deutschland выбрала Nokia и Huawei для создания своей сети 5G.