0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Украинцы смогут узнать, кто и на что тратит бюджетные деньги

Украинцы смогут узнать, кто и на что тратит бюджетные деньги

На портале Open Budget открыт новый раздел «Распорядители бюджетных средств». В этом разделе можно получить информацию о сети распорядителей, в частности, иерархии, ролях, ответственности и принадлежности к бюджетам разных уровней, а также агрегировать показатели по бюджетам в разрезе ведомств и по территориальной принадлежности.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«В настоящее время в Украине 54 715 распорядителей и получателей бюджетных средств, из которых 15 067 распорядителей государственного уровня и 39 648 местного уровня», – говорится в сообщении.

Благодаря интегрированию портала с другим порталом Spending.gov.ua можно отследить, на что именно были израсходованы средства. Для этого нужно воспользоваться ссылкой в ​​профиле распорядителя.

«Учитывая неустроенность государственных реестров, раскрытие этой информации, особенно в отношении распорядителей местных бюджетов, можно назвать непростым, однако удачным кейсом на уровне государства», – отметил Александр Комареус, руководитель ГУ «Открытые публичные финансы».

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.