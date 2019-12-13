Украинцы смогут узнать, кто и на что тратит бюджетные деньги

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На портале Open Budget открыт новый раздел «Распорядители бюджетных средств». В этом разделе можно получить информацию о сети распорядителей, в частности, иерархии, ролях, ответственности и принадлежности к бюджетам разных уровней, а также агрегировать показатели по бюджетам в разрезе ведомств и по территориальной принадлежности.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«В настоящее время в Украине 54 715 распорядителей и получателей бюджетных средств, из которых 15 067 распорядителей государственного уровня и 39 648 местного уровня», – говорится в сообщении.
Благодаря интегрированию портала с другим порталом Spending.gov.ua можно отследить, на что именно были израсходованы средства. Для этого нужно воспользоваться ссылкой в профиле распорядителя.
«Учитывая неустроенность государственных реестров, раскрытие этой информации, особенно в отношении распорядителей местных бюджетов, можно назвать непростым, однако удачным кейсом на уровне государства», – отметил Александр Комареус, руководитель ГУ «Открытые публичные финансы».
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