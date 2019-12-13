Витренко рассказал, что мешает Украине добывать и экспортировать собственный газ

Добывать газ в Украине мешает некомпетентность на различных уровнях и коррупция.

Об этом заявил Юрий Витренко, исполнительный директор группы Нафтогаз в эфире программы на “5 канале”.

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“В соответствии с международными обязательствами с 1 января Украина переходит к рыночному ценообразованию на газ. Сейчас рыночный уровень определяется стоимостью импортируемого газа. Если бы мы нарастили добычу, как это предполагалось в 2015 году, сократили неэффективное потребление газа, то Украина сейчас бы экспортировала газ”, – подчеркнул Витренко.

Он продолжил: “Рыночные цены определялись бы уровнем экспортного паритета. Разница между ним и импортным паритетом в расходах на транспортировку. Это примерно 40%. Это был бы резерв, чтобы цена уменьшилась, а не увеличилась. Но, чтобы так было в Украине, мешает некомпетентность на различных уровнях и коррупция “.