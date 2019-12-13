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День финансов, 16 декабря: 190 тыс. в IT, из «хрущевок» в многоэтажки, закрытие ФЛП в 2020

День финансов, 16 декабря: 190 тыс. в IT, из «хрущевок» в многоэтажки, закрытие ФЛП в 2020

Понедельник, 16 декабря: про планы на столичные «хрущевки», транши и Харьков.

Киевские «хрущевки» планируют перестроить в многоэтажки. Согласно новому генплану столицы, пятиэтажные дома, которые строились в Киеве в 1960-1990-х годах, хотят модернизировать до 2040 года или же отдать на перестройку инвесторам. Жителей на период строительства будут отселять, а впоследствии – давать им квартиры в новых зданиях.

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По материалам Finance.UA
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