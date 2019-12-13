День финансов, 16 декабря: 190 тыс. в IT, из «хрущевок» в многоэтажки, закрытие ФЛП в 2020

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Понедельник, 16 декабря: про планы на столичные «хрущевки», транши и Харьков.
Киевские «хрущевки» планируют перестроить в многоэтажки. Согласно новому генплану столицы, пятиэтажные дома, которые строились в Киеве в 1960-1990-х годах, хотят модернизировать до 2040 года или же отдать на перестройку инвесторам. Жителей на период строительства будут отселять, а впоследствии – давать им квартиры в новых зданиях.
Закрытие ФЛП в 2020 году. В последние годы закрытие деятельности физического лица-предпринимателя (ФЛП) значительно упростилось. Более того, большинство этапов этого процесса можно пройти онлайн. Какие шаги для этого делать – читайте в новом материале Finance.ua Как закрыть ФЛП (ФОП) в 2020 году?
Транш и ожидания МВФ. Национальный банк Украины ожидает решения Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе расширенного финансирования для Украины в первом квартале 2020 года. А вот МВФ ожидает от Украины, прежде всего, реформы судебной системы, которая, как ранее неоднократно отмечалось на разных уровнях. сегодня не в состоянии надежно защитить право собственности и представляется инвесторам, мягко говоря, не всегда объективной.
Как развивался украинский IT-сектор в 2019 году. Количество занятых специалистов в украинском ИТ достигла отметки 190 тысяч. В целом за 2019 год индустрия выросла на 20%, или на 32 тысячи специалистов.. По данным портала hh.ua | grc., новичкам в IT-отрасли чаще всего предлагают следующие должности: разработчики ПО; работники поддержки; отдел продаж; административный отдел; инженеры, системные администраторы, специалисты по CRM-системам.
Харьков станет первым “городом в смартфоне”. Жители города смогут получить 1 млн услуг онлайн. Такова цель вновь созданного Департамента цифровой трансформации Харьковского городского совета. Об этом сообщает онлайн-сервис государственных услуг “Дія” в своем Telegram-канале. Трансформация города также будет внедряться через «Офис реформ Харькова» в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации.
Миссия — достроить объекты “Укрбуда”. Холдинговая компания “Киевгорстрой” использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет и привлечет кредиты в государственных банках для достройки более 20 жилых комплексов компании “Укрбуд”. Об этом заявил Игорь Кушнир. Он заверил, что перекрестного финансирования строительных работ за счет средств инвесторов “Киевгорстроя” не будет.
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