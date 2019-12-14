Компания Mercedes запустила производство электрического фургона eSprinter

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Mercedes-Benz запустила производство электрического фургона eSprinter на мощностях завода в Дюссельдорфе, где также выпускают топливную версию.
В расширение предприятия бренд вложил порядка 330 миллионов евро, пишет пресс-служба Mercedes.
Судя из информации, уже порядка 2,4 тысячи сотрудников марки прошли обучение по работе на обновленных мощностях завода и монтажа инновационных комплектующих.
“В ближайшие годы электроприводы будут все больше и больше преобладать и станут мощной опорой в нашем ассортименте продукции, которая, прежде всего, будет регулировать городской, коммерческий сектор”, – сообщают представители Mercedes-Benz Vans.
Также Mercedes отметили, что к концу 2022 на предприятии будет максимально снижен уровень вредных выбросов в течение производства. В частности, электроэнергия будет поступать только от регенеративных источников, и будут чаще использоваться транспортные системы без водителя и промышленные грузовые автомобили с топливными элементами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Люди, родившиеся в 1970-1980-х годах, ранее 65 лет на пенсию не выйдут - экспертПозавчера, 21:29 - 15871 23
Сколько украинцам будет стоить «бум» на возобновляемую энергетикуВчера, 09:34 - 3617 19
Министры просят большую зарплату, потому что не все имеют "финансовую подушку" - ДубилетВчера, 09:47 - 1189 18
Молодым учителям зарплату не повысят, но будут мотивировать, - НовосадВчера, 08:19 - 5879 18
Украина вошла в ТОП-40 самых могущественных стран мира по версии американского журналаВчера, 11:00 - 2488 9
Выгодно ли скупать доллары - мнение экспертовВчера, 09:15 - 54070 8
Молодым учителям зарплату не повысят, но будут мотивировать, - НовосадВчера, 08:19 - 5879 18
Пенсия в 50: кому начнут начислять досрочные выплатыВчера, 12:01 - 4101 2
Сколько украинцам будет стоить «бум» на возобновляемую энергетикуВчера, 09:34 - 3617 19
ПФУ рассчитал среднюю зарплату украинцев в октябреВчера, 15:06 - 3016
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 603
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 617
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 944
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2999 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2740 1