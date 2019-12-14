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Компания Mercedes запустила производство электрического фургона eSprinter

Компания Mercedes запустила производство электрического фургона eSprinter

Компания Mercedes-Benz запустила производство электрического фургона eSprinter на мощностях завода в Дюссельдорфе, где также выпускают топливную версию.

В расширение предприятия бренд вложил порядка 330 миллионов евро, пишет пресс-служба Mercedes.

Судя из информации, уже порядка 2,4 тысячи сотрудников марки прошли обучение по работе на обновленных мощностях завода и монтажа инновационных комплектующих.

“В ближайшие годы электроприводы будут все больше и больше преобладать и станут мощной опорой в нашем ассортименте продукции, которая, прежде всего, будет регулировать городской, коммерческий сектор”, – сообщают представители Mercedes-Benz Vans.

Также Mercedes отметили, что к концу 2022 на предприятии будет максимально снижен уровень вредных выбросов в течение производства. В частности, электроэнергия будет поступать только от регенеративных источников, и будут чаще использоваться транспортные системы без водителя и промышленные грузовые автомобили с топливными элементами.

По материалам ТСН
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