0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 358 0

Запуск «Северного потока-2» затягивается: Газпром просит разрешить строительство трубопровода весной 2020

Запуск «Северного потока-2» затягивается: Газпром просит разрешить строительство трубопровода весной 2020

Дочерняя компания Газпрома Nord Stream 2 AG подала заявку на строительство трубопровода в обход Украины – «Северного потока-2» – в течение зимы-весны 2020 года.

Об этом сообщил представитель компании-разработчика газопровода Nord Stream 2 AG агентству dpa.

Отмечается, что заявку должно рассмотреть Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии 16 декабря. Это ведомство должно принять разрешение продолжить строительство «Северного потока-2» в водах Германии. Необходимость предоставления этого разрешения связана с тем, что Дания долгое время блокировала строительство российского морского трубопровода в своих водах. Соответствующее разрешение эта страна предоставила лишь в конце октября 2019 года.

Газпром ожидал завершить «Северный поток-2» до конца 2019 года. Это дало бы России возможность запустить этот трубопровод уже с начала 2020 года и отказаться от услуг транзита газа через газотранспортную систему Украины. Договор о транзите газа между Украиной и Россией, который обязывает Газпром поставлять свой газ в Европу через Украину, заканчивается 31 декабря 2019 года, а уже 1 января 2020 года с 10:00 утра транзит газа через Украину может прерваться.

ГТС Украины устроена так, что прекращение транзита из России может повлечь некоторые проблемы с поставками газа в отдельных украинских населенных пунктах. Украина не покупает газ у Газпрома с 2015 года, однако купленный у европейских компаний газ поступает именно из России. Из-за этого прекращение транзита может негативно сказаться на возможностях Украины импортировать газ, а также на цене газа.

Кроме этого, транзит российского газа приносит Украине около 3 миллиардов долларов дохода ежегодно.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.