Запуск «Северного потока-2» затягивается: Газпром просит разрешить строительство трубопровода весной 2020

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Дочерняя компания Газпрома Nord Stream 2 AG подала заявку на строительство трубопровода в обход Украины – «Северного потока-2» – в течение зимы-весны 2020 года.
Об этом сообщил представитель компании-разработчика газопровода Nord Stream 2 AG агентству dpa.
Отмечается, что заявку должно рассмотреть Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии 16 декабря. Это ведомство должно принять разрешение продолжить строительство «Северного потока-2» в водах Германии. Необходимость предоставления этого разрешения связана с тем, что Дания долгое время блокировала строительство российского морского трубопровода в своих водах. Соответствующее разрешение эта страна предоставила лишь в конце октября 2019 года.
Газпром ожидал завершить «Северный поток-2» до конца 2019 года. Это дало бы России возможность запустить этот трубопровод уже с начала 2020 года и отказаться от услуг транзита газа через газотранспортную систему Украины. Договор о транзите газа между Украиной и Россией, который обязывает Газпром поставлять свой газ в Европу через Украину, заканчивается 31 декабря 2019 года, а уже 1 января 2020 года с 10:00 утра транзит газа через Украину может прерваться.
ГТС Украины устроена так, что прекращение транзита из России может повлечь некоторые проблемы с поставками газа в отдельных украинских населенных пунктах. Украина не покупает газ у Газпрома с 2015 года, однако купленный у европейских компаний газ поступает именно из России. Из-за этого прекращение транзита может негативно сказаться на возможностях Украины импортировать газ, а также на цене газа.
Кроме этого, транзит российского газа приносит Украине около 3 миллиардов долларов дохода ежегодно.
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