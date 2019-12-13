Самую большую за год контрабанду янтаря обнаружили на границе с Польшей

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Пограничная служба Польши конфисковала в двух украинцев партию янтаря весом в 103 кг на сумму около 50 тысяч евро, которую пытались перевезти через границу.
Кроме янтаря, злоумышленники также везли в Евросоюз 4 тысяч пачек сигарет, что оценивается в 13 тысяч евро.
Как сообщается, инцидент произошел на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве. Украинцы успели переправить товары на польский берег реки Западный Буг.
После задержания пограничники Польши передали мужчин украинским коллегам.
Конфискованная партия янтаря, по словам польских пограничников, является крупнейшей за год.
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