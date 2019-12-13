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Минэкономики планирует забрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей

Минэкономики планирует забрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей

Минэкономики планирует отобрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей и передать его органам власти.

Об этом сообщил в FACEBOOK министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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“Мы объявили первую волну конкурсов на руководителей областных управлений Держгеокадастру. Почему это важно? Держгеокадастр регистрирует и распоряжается землей. Те, кто сталкивались с этим органом власти на местах, знают, насколько он коррумпирован. Земля выделяется или не выделяется в зависимости от взяток и политических связей. Это должно измениться “, – отметил Милованов.

По его словам, был назначен новый руководитель центрального офиса через прозрачный конкурс, отстраненно всех руководителей и заместителей региональных управлений, запущен аудит-проверка центрального и всех региональных управлений и открываются конкурсы на руководителей региональных отделений.

“Но системно побороть коррупцию в кадастре можно только через уничтожение источника коррупции – права распоряжаться землей. Это право будет передано местной власти. Соответствующий законопроект в работе. Таким образом, кадастр превратится просто в реестр, а не распорядительный орган”, – написал Милованов.

По материалам УНН
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