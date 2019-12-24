Системы распознавания эмоций предложили временно запретить

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Несмотря на отсутствие научных доказательств о том, что машины постоянно и правильно распознают эмоции людей, этот рынок уже оценивается в 20 млрд. долларов и быстро растет. Сейчас технология уже используется для оценки претендентов на рабочие места и лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Причем системы тестируются и в других областях — например, в гарнитурах VR, чтобы определить эмоциональное состояние спортсменов.
Кроме того, ученые беспокоятся, что технология может усиливать расовое и гендерное неравенство. «Регулирующие органы должны вмешаться, чтобы серьезно ограничить использование систем, а компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, следует прекратить его внедрение», — отмечают в AI Now.
В частности, ученые сослались на недавнее исследование Ассоциации психологов США, в ходе которого в течение двух лет изучалось более тысячи статей по определению эмоций. Они сделали вывод, что для определения эмоций недостаточно проанализировать только лицо человека, а нужно намного больше данных.
В своем докладе AI Now призвала правительства и бизнес прекратить использование технологии распознавания лиц до тех пор, пока риски не снизятся, а технология не станет более продвинутой. Компании, которые продвигают такие системы, ученые обвинили в распространении «системного расизма и женоненавистничества».
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