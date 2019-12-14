В столице в следующем году достроят Шулявский путепровод и Подольский мост

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В следующем году в столице будут реализовываться крупные инфраструктурные проекты. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Среди них:
Николай Поворозник также рассказал, что город планирует завершить строительство Мемориального комплекса героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, на углу ул. Михаила Грушевского и Петровской аллеи.
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