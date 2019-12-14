В столице в следующем году достроят Шулявский путепровод и Подольский мост

В следующем году в столице будут реализовываться крупные инфраструктурные проекты. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Среди них:

завершение реконструкции и модернизации комплекса подготовки, переработки и обезвреживания фильтрационных вод полигона ТБО №5 в с. Подгорцы;

№5 в с. Подгорцы; Шулявского путепровода (вторая очередь);

трамвайной линии по ул. Алматинской;

очистных, берегоукрепительных сооружений;

завершение строительства и реконструкции пяти детских садов, школы, четырех школьных стадионов;

комплексной детско-юношеской спортивной школы №15 в Голосеевском районе столицы;

капитальные ремонты трех парков;

продолжатся работы по строительству Подольского мостового перехода через р. Днепр;

Большой окружной дороги на участке от ул. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской со строительством транспортной развязки в разных уровнях;

очереди строительства метрополитена на жилой массив «Виноградарь»;

комплекса по обработке (переработке) твердых бытовых отходов и мусороперерабатывающего комплекса;

реконструкции канализационных и водопроводных сетей, тепловых сетей и котельных, центральных теплопунктов.

Николай Поворозник также рассказал, что город планирует завершить строительство Мемориального комплекса героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины, на углу ул. Михаила Грушевского и Петровской аллеи.