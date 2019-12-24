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Маркарова сообщила, как ускорить рост ВВП до 5-7%

Маркарова сообщила, как ускорить рост ВВП до 5-7%

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о планах правительства по ускорению экономического роста Украины. По ее словам, сейчас перед Кабмином стоит “задача-суперприз” – ускорить рост ВВП не на 2-3%, а на 5-7% в год. На самом деле это хоть и сложно, но возможно.

Об этом она сказала в интервью НВ Бизнес.

“Даже проверенные эффективные решения у нас в Украине применены далеко не все. Первое и очень важное – повышение производительности в агробизнесе через открытие рынка земли и возможность полного раскрытия потенциала сельского хозяйства. Сравните производительность АПК у нас и там, где есть полноценная собственность на землю. То есть одна составляющая этого роста – открытие рынка земли, которое мы наконец сдвинули с мертвой точки”, – подчеркнула она.

Второй фактор роста, по ее словам, это инвестиции. Как говорит Маркарова, Украина получает их очень мало, особенно прямых. Но в правительстве видят большой интерес инвесторов, которые “верят в нашу макроэкономическую историю”.

“Мы это видим по тем, кто заходит в наши ценные бумаги. Мы видим, что в наш рост уже верят международные финансовые организации и банки развития. Следующий шаг – в нас поверят инвесторы в предприятия реального сектора”, – сказала она.

Среди прочих важных факторов она отметила успешную приватизацию, развитие инфраструктуры благодаря концессиям, судебную реформу, реформу правоохранительных органов и демонополизацию экономики.

По материалам НВ
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