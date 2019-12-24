Маркарова сообщила, как ускорить рост ВВП до 5-7%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о планах правительства по ускорению экономического роста Украины. По ее словам, сейчас перед Кабмином стоит “задача-суперприз” – ускорить рост ВВП не на 2-3%, а на 5-7% в год. На самом деле это хоть и сложно, но возможно.
Об этом она сказала в интервью НВ Бизнес.
“Даже проверенные эффективные решения у нас в Украине применены далеко не все. Первое и очень важное – повышение производительности в агробизнесе через открытие рынка земли и возможность полного раскрытия потенциала сельского хозяйства. Сравните производительность АПК у нас и там, где есть полноценная собственность на землю. То есть одна составляющая этого роста – открытие рынка земли, которое мы наконец сдвинули с мертвой точки”, – подчеркнула она.
Второй фактор роста, по ее словам, это инвестиции. Как говорит Маркарова, Украина получает их очень мало, особенно прямых. Но в правительстве видят большой интерес инвесторов, которые “верят в нашу макроэкономическую историю”.
“Мы это видим по тем, кто заходит в наши ценные бумаги. Мы видим, что в наш рост уже верят международные финансовые организации и банки развития. Следующий шаг – в нас поверят инвесторы в предприятия реального сектора”, – сказала она.
Среди прочих важных факторов она отметила успешную приватизацию, развитие инфраструктуры благодаря концессиям, судебную реформу, реформу правоохранительных органов и демонополизацию экономики.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
”Гривна точно рухнет”: эксперты рассказали, в какой валюте лучше хранить деньгиВчера, 09:17 - 116976 16
В Минэкономики показали место Украины на экономической карте мира (инфографика)Вчера, 17:00 - 1451 4
С Нового года изменятся ставки налогов для малого бизнеса: сколько нужно будет заплатитьВчера, 21:01 - 3026 2
Города, жители которых сэкономят до 30% на отопленииВчера, 10:30 - 1264 2
"Богдан" будет производить электрический автобус7 ч. назад - 189 1
Самые надежные дешевые автомобили в возрасте 2-11 летВчера, 11:01 - 6617 1
Как изменилось количество предприятий и ФЛП в Украине в 2019 годуВчера, 14:01 - 3243
Евростат назвал самые богатые и самые бедные страны ЕвропыВчера, 12:00 - 3200
С Нового года изменятся ставки налогов для малого бизнеса: сколько нужно будет заплатитьВчера, 21:01 - 3026 2
В Минэкономики показали место Украины на экономической карте мира (инфографика)Вчера, 17:00 - 1451 4
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 3718 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2312 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2024
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1843 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 5450 3