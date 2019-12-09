Китайская компания представила смарт-рацию с Wi-Fi и сетевой картой

Очередной новинкой от компании Xiaomi стала “дальнобойная” рация Gigabee с широким радиусом действия, длительным временем автономной работы и модулем GPS для определения местоположения.

Gigabee Smart Walkie-Talkie – это современная рация, оснащенная интеллектуальными функциями. Она имеет доступ к Wi-Fi и сетевую карту 4G, чтобы иметь возможность общаться на гораздо большем расстоянии, чем это допускается классической рацией. Очевидно, что эта функция также позволяет пользователям осуществлять голосовые вызовы.

В этом продукте присутствует детектор GPS, который позволяет отслеживать положение устройства в режиме реального времени, а также голосовой помощник Xiaomi. Фактически, через XiaoAI можно будет использовать ряд очень специфических функций. Батарея гарантирует 60 часов работы устройства в режиме ожидания и 40 часов непрерывной работы в режиме разговора. Если энергии не хватит, можно будет использовать входной USB Type-C для перезарядки рации.

На данный момент Gigabee Smart Walkie-Talkie находится на Xiaomi YouPin и продается по цене примерно 50 €.