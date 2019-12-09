0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 2 0

В метро будут устанавливать системы раннего выявления чрезвычайных ситуаций

В метро будут устанавливать системы раннего выявления чрезвычайных ситуаций

В Украине при проектировании метрополитенов будут устраивать автоматизированные системы, которые автоматически будут выявлять угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, например, трещину в стене или риск возгорания.

Об этом пишет президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в FACEBOOK.

“Отныне при проектировании метрополитенов должны устраиваться автоматизированные системы раннего выявления чрезвычайных ситуаций”, – говорится в сообщении.

Для чего это необходимо:

  • для быстрого выявления возможных угроз безопасности людей;
  • для оперативного реагирования для их предотвращения.

“Технологии и решения позволяют оперативно и в автоматическом режиме выявлять возможные поломки и угрозы, реагировать на чрезвычайные ситуации. А это важно для безопасности людей”, – добавляет Парцхаладзе.

Автоматизированные системы раннего обнаружения позволяют:

  • автоматически выявлять угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, например, трещину в стене или риск возгорания;
  • оперативно сообщать об этом на диспетчерский пункт;

Читайте также: С 1 декабря разрешено строить общественные заведения выше 3-го этажа

  • максимально исключают влияние человеческого фактора на выявление угроз, также способствуют повышению безопасности.

Установки для раннего выявления чрезвычайных ситуаций рассчитаны на возможное обнаружение пожаров, замыканий, затоплений, обвалов и других ситуаций природного и техногенного происхождения.

Рейтинг застройщиков Киева

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.