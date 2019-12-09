В метро будут устанавливать системы раннего выявления чрезвычайных ситуаций

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В Украине при проектировании метрополитенов будут устраивать автоматизированные системы, которые автоматически будут выявлять угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, например, трещину в стене или риск возгорания.
Об этом пишет президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в FACEBOOK.
“Отныне при проектировании метрополитенов должны устраиваться автоматизированные системы раннего выявления чрезвычайных ситуаций”, – говорится в сообщении.
Для чего это необходимо:
“Технологии и решения позволяют оперативно и в автоматическом режиме выявлять возможные поломки и угрозы, реагировать на чрезвычайные ситуации. А это важно для безопасности людей”, – добавляет Парцхаладзе.
Автоматизированные системы раннего обнаружения позволяют:
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Установки для раннего выявления чрезвычайных ситуаций рассчитаны на возможное обнаружение пожаров, замыканий, затоплений, обвалов и других ситуаций природного и техногенного происхождения.
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