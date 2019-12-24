В 2022 году появится новый «очень маленький» внедорожник Jeep

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Jeep в 2022 году начнет продавать новый «очень маленький» внедорожник, который должен будет составить конкуренцию Suzuki Jimny. Об этом журналистам рассказал Марко Пигоцци, директор по маркетингу европейского офиса компании Jeep.
Новый внедорожник станет самой маленькой моделью в линейке Jeep, даже меньше, чем Renegade. Он подойдет как для повседневных поездок по городу, так и по сельской местности. Эта модель получит отличные внедорожные характеристики.
По словам Пигоцци, длина этой новинки составит около четырех метров, что немного больше, чем длина Suzuki Jimny, но короче, чем длина Nissan Juke нового поколения.
Так как Jeep в последнее время начал переходить на «зеленые» технологии (появились гибридные Renegade и Compass), то можно предположить, что новый самый маленький его внедорожник получит или гибридную, или полностью электрическую силовую установку.
Сейчас много говорят о возможном слиянии FCA с PSA. Если это произойдет, то тогда самый маленький «Джип» могут построить на модернизированной платформе Common Modular Platform французского концерна Peugeot-Citroen. На этой платформе созданы уже электрические версии моделей Peugeot 208, Opel Corsa и DS3 Crossback.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве ожидают, что гривна и в дальнейшем будет постепенно усиливатьсяВчера, 11:48 - 3145 8
Гривневые депозиты выгоднее валютных — НацбанкВчера, 09:00 - 2427 4
Электрокары с 1 января обозначат "зелеными" номерамиВчера, 18:46 - 864 2
Кабмин перевел "зеленую" энергию на электронные аукционыВчера, 09:34 - 632 2
В Украине прекратился рост зарплат (инфографика)Вчера, 10:01 - 1251 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 8679
С 1 января 2020 года состоится повышение пенсий для отдельных категорийВчера, 20:00 - 3804
В правительстве ожидают, что гривна и в дальнейшем будет постепенно усиливатьсяВчера, 11:48 - 3145 8
Гривневые депозиты выгоднее валютных — НацбанкВчера, 09:00 - 2427 4
Треть всех денежных переводов в Украину приходит из одной страныВчера, 11:00 - 2349
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 2769 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2131 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 1822
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1738 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 5022 3