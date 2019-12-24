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В 2022 году появится новый «очень маленький» внедорожник Jeep

В 2022 году появится новый «очень маленький» внедорожник Jeep

Jeep в 2022 году начнет продавать новый «очень маленький» внедорожник, который должен будет составить конкуренцию Suzuki Jimny. Об этом журналистам рассказал Марко Пигоцци, директор по маркетингу европейского офиса компании Jeep.

Новый внедорожник станет самой маленькой моделью в линейке Jeep, даже меньше, чем Renegade. Он подойдет как для повседневных поездок по городу, так и по сельской местности. Эта модель получит отличные внедорожные характеристики.

По словам Пигоцци, длина этой новинки составит около четырех метров, что немного больше, чем длина Suzuki Jimny, но короче, чем длина Nissan Juke нового поколения.

Так как Jeep в последнее время начал переходить на «зеленые» технологии (появились гибридные Renegade и Compass), то можно предположить, что новый самый маленький его внедорожник получит или гибридную, или полностью электрическую силовую установку.

Сейчас много говорят о возможном слиянии FCA с PSA. Если это произойдет, то тогда самый маленький «Джип» могут построить на модернизированной платформе Common Modular Platform французского концерна Peugeot-Citroen. На этой платформе созданы уже электрические версии моделей Peugeot 208, Opel Corsa и DS3 Crossback.

По материалам autonews.ua
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