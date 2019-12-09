Украинцы начали активно переходить на 4G-смартфоны с большими экранами

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В течение июля-сентября этого года пользователи “ВФ Украина” (Vodafone) при выборе нового смартфона исходили из двух преобладающих характеристик. Новый гаджет обязательно должен поддерживать “четвертое поколение” мобильной связи. А диагональ экрана желательно побольше – свыше 6 дюймов.
В первом случае 99% всех новых устройств могли подключаться к 4G-интернету. А тенденция к “большому экрану” выросла с 58% во втором квартале до 69% – по итогам третьего.
Среди почти 20-миллионной клиентской базы Vodafone Украина реже всего меняли марку производителя фанаты Apple. Те, кто уже владел iPhone, в 71% случаев тоже покупали себе смартфон с логотипом надкушенного яблока. В среднем представители этой категории не расставались со своими “айфонами” по два года – дольше всех, если сравнивать с другими производителями.
За второе место в предпочтениях абонентов “ВФ Украина” боролись между собой Samsung и Xiaomi. Приблизительно половина тех, кто раньше владел смартфонами указанных марок, покупали себе новинки этих же вендоров. Меняли они свои мобильные гаджеты каждые полтора года.
Тройку “призеров” замкнула китайская Huawei. Треть пользователей смартфонов этого бренда отдавали ему предпочтение при покупке нового. А обновить “трубку” решались в среднем через 1,4 года.
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