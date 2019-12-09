День финансов, 12 декабря: решение по учетной ставке, запрет на возврат банков, продолжение валютной либерализации

Четверг, 12 декабря: О решении уменьшить учетную ставку и валютной либерализация от НБУ:

Национальный банк снизил учетную ставку. Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых с 13 декабря. Напомним, 24 октября 2019 Национальный банк Украины снизил размер учетной ставки в Украине до 15,5% годовых.

Нацбанк повысит е-лимит для инвестиций физлиц за рубеж. Регулятор меняет подход к формированию банками обязательных резервов под привлеченные средства и продолжает валютную либерализацию. Вдвое повышен электронный лимит для инвестиций физических лиц за границу – до 100 тыс. евро в год.

НБУ изменил порядок расчета и публикации курсов валют. Нацбанк будет публиковать ежедневный официальный курс гривны ко всем иностранным валютам до 16.00. Ранее столь оперативно публиковался только официальный курс гривны к доллару США.

Данилишин считает укрепление гривны необоснованным. Председатель Совета НБУ считает, что для укрепления курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, нет фундаментальных причин. Богдан Данилишин считает монетарную политику НБУ слишком жесткой, которая приводит к подавлению промышленности.

О результатах Нормандской встречи, очередном кредите от МВФ и как это повлияет на курс в начале года – смотрите в новом видео Finance.ua:

Кабмин предлагает запретить возврат банков их экс-владельцам. Кабинет Министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Документ предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице Министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка. Подробности – здесь.

В НАБУ разъяснили, что нового в законе о незаконном обогащении. Под действие закона о незаконном обогащении будут подпадать руководители Офиса Президента Украины, его первые заместители и должностные лица патронатной службы. Уголовная ответственность за незаконное обогащение наступает, если должностное лицо, подпадающее под действие этого закона, незаконно приобрело в собственность активов на 6500+ необлагаемых минимумов доходов граждан, сейчас это 6,243 млн грн.