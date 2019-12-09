Курченко проиграл суд о штрафе на 15 млн гривен за Брокбизнесбанк

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Беглый олигарх Сергей Курченко проиграл Антимонопольному комитету Украины первый суд по делу о штрафе на 15 млн гривен за приобретение “Брокбизнесбанка”.
Сообщается, что Хозяйственный суд Киева отказал Курченко в удовлетворении иска против АМКУ. Бизнесмен требовал признать недействительным решения регулятора по делу о получении контроля над “Брокбизнесбанком” без разрешения АМКУ.
Представитель Курченко заявил, что олигарх был ненадлежащим образом уведомлен о расследовании АМКУ, а его представителю отказали в исследовании собранных фактов. Кроме того, он просил признать недопустимыми доказательства, такие как сведения уголовных производств, полученных от правоохранительных органов.
Курченко в суде пытается обжаловать решение АМКУ от 20 ноября 2018, которое касается покупки “Брокбизнесбанка” без разрешения Антимонопольного комитета. За нарушение конкурентного законодательства олигарха оштрафовали на 15 млн гривен.
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