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Курченко проиграл суд о штрафе на 15 млн гривен за Брокбизнесбанк

Курченко проиграл суд о штрафе на 15 млн гривен за Брокбизнесбанк

Беглый олигарх Сергей Курченко проиграл Антимонопольному комитету Украины первый суд по делу о штрафе на 15 млн гривен за приобретение “Брокбизнесбанка”.

Сообщается, что Хозяйственный суд Киева отказал Курченко в удовлетворении иска против АМКУ. Бизнесмен требовал признать недействительным решения регулятора по делу о получении контроля над “Брокбизнесбанком” без разрешения АМКУ.

Представитель Курченко заявил, что олигарх был ненадлежащим образом уведомлен о расследовании АМКУ, а его представителю отказали в исследовании собранных фактов. Кроме того, он просил признать недопустимыми доказательства, такие как сведения уголовных производств, полученных от правоохранительных органов.

Курченко в суде пытается обжаловать решение АМКУ от 20 ноября 2018, которое касается покупки “Брокбизнесбанка” без разрешения Антимонопольного комитета. За нарушение конкурентного законодательства олигарха оштрафовали на 15 млн гривен.

По материалам Наші гроші
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