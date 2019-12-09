Продуктовая корзина в Украине незначительно подешевела

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Согласно мониторингу Ассоциации поставщиков торговых сетей за ноябрь 2019 года, социальная продуктовая корзина подешевела на 0,1%.
Об этом сообщил глава Ассоциации Алексей Дорошенко в FACEBOOK.
В начале ноября цена социальной корзины составляла 1306 грн, а в конце – 1304 грн. По данным Госстата, наоборот, цены выросли на 0,1%.
ТОП-3 продукта, которые больше всего подешевели в ноябре:
ТОП-3 продукта, которые больше всего подорожали:
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