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Продуктовая корзина в Украине незначительно подешевела

Продуктовая корзина в Украине незначительно подешевела

Согласно мониторингу Ассоциации поставщиков торговых сетей за ноябрь 2019 года, социальная продуктовая корзина подешевела на 0,1%.

Об этом сообщил глава Ассоциации Алексей Дорошенко в FACEBOOK.

В начале ноября цена социальной корзины составляла 1306 грн, а в конце – 1304 грн. По данным Госстата, наоборот, цены выросли на 0,1%.

ТОП-3 продукта, которые больше всего подешевели в ноябре:
 

  • яблоки – на 2,9%;

  • сахар – на 2,3%;
  • филе куриное – на 1,8%.

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ТОП-3 продукта, которые больше всего подорожали:

  • яйца – на 2,2%;
  • молоко – на 2%;
  • батон – на 1,4%.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, на продукты питания и безалкогольные напитки в I полугодии этого года украинцы тратили в среднем 46,2% своих общих расходов.
  • В Министерстве экономического развития дали объяснение, почему доллар падает, а цены нет.

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По материалам Finance.UA
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