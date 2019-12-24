Кто выйдет на пенсию в 2020 году

Украинцам, которым в 2020-м исполнится 60 лет – и мужчинам, и женщинам – для получения пенсии по возрасту необходимо будет иметь не менее 27 лет стажа.

В 2019-м для выхода на пенсию нужно было иметь 26 лет трудового стажа, а в 2017-м достаточно было только 15 лет.

Теперь чтобы выйти на пенсию в 2020-м году:

Мужчинам, которым исполнится 60 лет – надо иметь не менее 27 лет стажа.

Женщинам – для получения пенсии по возрасту необходимо будет иметь не меньше 27 лет стажа.

Напомним, заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко сообщила ранее: “Выходя на пенсию в 55 лет, женщины имели меньший стаж, что соответственно сказывалось на размере пенсий. Для женщин пенсионный возраст начал меняться с 1 октября 2011 года, за год повышается на полгода. В 2021 году он составит 60 лет, как у мужчин”.

Справка Finance.ua:

С 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума изменился размер пенсии:

размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, увеличен с 1564 до 1638 грн;