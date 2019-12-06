День финансов, 11 декабря: планы повысить прожиточный минимум и гарантированную сумму вкладов, и снизить цены на бензин

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Среда, 11 декабря. О зарплатах, выплатах и курсе гривны.
Планы повысить прожиточный минимум. Кабмин предлагает Верховной Раде принять законопроект, который в дальнейшем позволит повысить прожиточный минимум до 4200 грн в месяц. Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей.
Украинские зарплаты будут как польские через 7 лет. По мнению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, динамика реальной средней зарплаты в Украине по всем отраслям опережает динамику зарплаты в Польше в несколько раз. И Украине нужно 7 лет, чтобы догнать зарплаты соседей.
Позитив и негатив от укрепления гривны. Укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, содержит больше позитивных моментов для экономики Украины, чем негативных, заявляет Гончарук. Укрепление гривны – это хорошо для граждан Украины, потому что они становятся богаче. А вот проигрывают от укрепления национальной валюты экспортеры.
Гарантированная сумма вкладов 600-800 тысяч грн. Планы ФГВФЛ. В ФГВФЛ заявляют, что они готовы к увеличению гарантированной максимальной суммы вкладов до 600-800 тысяч грн. Но та задолженность перед Минфином, которая есть у фонда, сделать этого не дает. Как только вопрос реструктуризации долга ФГВФЛ перед Минфином будет решен, максимальную сумму гарантирования банковских вкладов увеличат.
В Минэкономики примут меры для снижения цен на бензин. Как сообщают в министерстве, маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%. Ситуацию изучают и будут принимать все возможные действия полностью в соответствии с законом.
Бизнес будут проверять меньше. Об этом сообщил глава ГНС Сергей Верланов. В следующем году в Государственной налоговой службе Украины планируют уменьшить количество плановых проверок бизнеса на 20% против того количества, которое осуществили в 2019 году. Уменьшить количество проверок в налоговой планируют с помощью внедрения риск-ориентированного подхода.
Бета-режим водительских прав в смартфоне. Сегодня приложение “государства в смартфоне” запускается в бета-режиме. Первые услуги, которые будут доступны в приложении – это электронные водительские права и технический паспорт. Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, это приложение они разработали за несколько месяцев, до этого его не могли разработать лет 20.
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