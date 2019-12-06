День финансов, 10 декабря: о $3 млрд компенсации газом, крупных инвесторах Украины, цене газа для населения

Вторник, 10 декабря: о газовых проблемах, налогах и инвестициях:

Украина готова взять газом $3 миллиарда. Об этом заявил Президент Украины. Рассматривается возможность компенсации $3 млрд, которые выиграл НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже у компании «Газпром», за счет поставок газа.

Коболев назвал еще одну опасность от остановки транзита. В случае начала “газовой войны” со стороны России и прекращения транзита, некоторые украинские города могут быть отключены от газа. В то же время глава “Нафтогаза” добавил, что все необходимое, чтобы подготовить страну к зиме, компания сделала

Гарантированная цена на газ для населения. Гарантированная цена на природный газ для населения на первый квартал 2020 года составит 5,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов. Любой потребитель может отказаться от предложенной гарантированной квартальной цены и избрать ежемесячную рыночную цену, но есть условия – читайте их здесь.

Налоги на недвижимое имущество. За 11 месяцев 2019 года украинцы заплатили на 35% больше налогов на недвижимое имущество, чем в прошлом году. Всего в местные бюджеты за 11 месяцев поступило 2,6 миллиарда гривен налогов, что на 24% больше, чем в 2018 году.

Крупнейшие инвесторы в Украину. В январе-сентябре 2019 года в Украине было освоено 379 млрд грн капитальных инвестиций. Подавляющее большинство инвестиций (71,4%) — собственные средства украинских компаний и организаций. Больше всего украинские компании инвестируют в промышленность, строительство и сельское хозяйство.

НБУ изменил правила выпуска и использования платежных карт. Обновленный порядок учитывает современные тенденции на финансовом рынке и международную практику проведения расчетов с использованием электронных платежных средств. Что изменилось и для чего необходимы новые требования – читайте. Регулятор также назвал преимущества плавающего курса гривны к доллару.