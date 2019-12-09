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Столичным водителям выписали почти 25 тыс. штрафов за превышение скорости

Столичным водителям выписали почти 25 тыс. штрафов за превышение скорости

С начала года сотрудники патрульной полиции Киевщины выписали водителям 24494 штрафа за нарушение скорости движения.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Полицейские фиксировали нарушения скоростного режима с помощью лазерного измерителя скорости «TruCAM».

Количество штрафов:

  • 21114 постановлений о наложении штрафа вынесли за превышение скорости движения более чем на 20 км/ч;
  • 3380 штрафов – за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч.

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Патрульные фиксировали скорость движения автомобилей с помощью лазерного прибора TruCAM на таких дорогах:

  • М-03 «Киев-Харьков-Довжанский»;
  • М-05 «Киев-Одесса»;
  • М-06 «Киев-Чоп»;
  • М-07 «Киев-Ковель».

Напомним, штрафы за превышение скорости составляют:

  • За превышение более чем на 20 км/ч составляет 255 грн;
  • За превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 грн.

Справка Finance.ua:

  • В населенных пунктах ограничение скорости составляет 50 км/ч.
  • На украинских дорогах используется 117 радаров TruCAM для измерения скорости авто.

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По материалам Finance.UA
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