У Ярославского сообщили о росте пассажиропотока аэропорта Харькова почти на 40%

Международный аэропорт “Харьков”, входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, за одиннадцать месяцев 2019 года увеличил пассажиропоток на 39%, обслужив за этот период свыше 1,2 миллиона пассажиров на внутренних и международных направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Динамичное расширение маршрутной сети позволило по итогам 11 месяцев 2019 года увеличить число обслуженных рейсов до 5138, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

“Пассажиропоток Международного аэропорта “Харьков” в ноябре достиг 115,2 тысячи пассажиров. Это на 59% больше, чем за тот же месяц прошлого года, когда показатель составлял 72,6 тысячи. Аэропорт обслужил 95,4 тысячи пассажиров международных рейсов; 19,8 тысячи на внутренних перелётах, и показал рост этих показателей на 72% и 16% соответственно”, – сообщила компания-оператор харьковского аэропорта “Нью Системс АМ”, входящая в группу DCH Ярославского.

За ноябрь 2019 года аэропорт “Харьков” обслужил 477 вылетов авиакомпаний – это на 24% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Наиболее популярными направлениями, по данным пресс-службы аэропорта, стали Шарм-эш-Шейх, Киев, Стамбул, Краков, Варшава, Вена, Гданьск, Шарджа, Катовице и Прага.