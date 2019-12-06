У Ярославского сообщили о росте пассажиропотока аэропорта Харькова почти на 40%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Международный аэропорт “Харьков”, входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, за одиннадцать месяцев 2019 года увеличил пассажиропоток на 39%, обслужив за этот период свыше 1,2 миллиона пассажиров на внутренних и международных направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Динамичное расширение маршрутной сети позволило по итогам 11 месяцев 2019 года увеличить число обслуженных рейсов до 5138, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
“Пассажиропоток Международного аэропорта “Харьков” в ноябре достиг 115,2 тысячи пассажиров. Это на 59% больше, чем за тот же месяц прошлого года, когда показатель составлял 72,6 тысячи. Аэропорт обслужил 95,4 тысячи пассажиров международных рейсов; 19,8 тысячи на внутренних перелётах, и показал рост этих показателей на 72% и 16% соответственно”, – сообщила компания-оператор харьковского аэропорта “Нью Системс АМ”, входящая в группу DCH Ярославского.
За ноябрь 2019 года аэропорт “Харьков” обслужил 477 вылетов авиакомпаний – это на 24% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Наиболее популярными направлениями, по данным пресс-службы аэропорта, стали Шарм-эш-Шейх, Киев, Стамбул, Краков, Варшава, Вена, Гданьск, Шарджа, Катовице и Прага.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Укрпочта" приняла Боинг 747 с миллионом посылок с "черной пятницы"Вчера, 17:20 - 1930 12
Верховный суд Британии проведет слушания по «кредиту Януковича»Вчера, 14:43 - 554 9
Треть украинцев думают о переезде на работу за границу (инфографика)Вчера, 15:01 - 2256 7
В правительстве сообщили, где в Украине дороги будут строить из отходов производстваВчера, 08:11 - 1357 7
Мошенники разработали новую схему телефонных обмановВчера, 19:41 - 1925 6
Будет ли пенсия по достижении пенсионного возраста без наличия необходимого страхового стажаВчера, 11:01 - 43084 4
Межбанк: гривну ждет напряженный периодВчера, 11:15 - 9864
Межбанк: доллар был "спасен" от обвалаВчера, 18:20 - 4698 4
Треть украинцев думают о переезде на работу за границу (инфографика)Вчера, 15:01 - 2256 7
Газпром: доходов от экспорта больше не хватает для субсидирования "Газпрома" на российском рынкеВчера, 12:27 - 2052 5
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla CybertruckВчера, 10:50 - 256
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 1518 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 1558 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 880
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 2034