70% гендиректоров компаний ЕБА поддерживают открытие рынка земли - исследование

70% опрошенных генеральных директоров членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации поддерживают открытие рынка земли и ее продажу иностранцам, тогда как лишь 30% респондентов – против.

Такие данные были получены в рамках исследования Ассоциации – Индекс инвестиционной привлекательности за вторую половину 2019 года.

“На сегодня земельный вопрос в Украине является довольно зарегулированным и заполитизированным. Поэтому, прежде всего, важно в вопросе земельной реформы говорить о необходимости создания прозрачных процедур и снижения уровня бюрократических процессов. Очевидно, прозрачный рынок земли нужен для улучшения инвестиционной привлекательности Украины”, – говорится в исследовании.

Согласно результатам Инвестиндекса:

17% инвесторов считают инвестклимат привлекательным. Среди положительных достижений отмечают: старт реформирования рынка земли, стабилизацию политической ситуации, стабильную национальную валюту, реформирование Налоговой и Таможенной служб, запуск механизма концессии, начало работы Высшего антикоррупционного суда, снижение инфляции, отмену лимитов на репатриацию дивидендов, рост покупательной способности граждан;

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37% считают инвестклимат неблагоприятным. Причины: высокий уровень коррупции, слабая судебная система, отток рабочей силы, талантов и капитала, медленная дебюрократизация бизнес-процессов, ситуация вокруг Нацбанка и давление со стороны правоохранительных органов, потенциальный срыв сотрудничества с МВФ , турбо-режим работы новой власти и популизм.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение изменений в законопроект:

возможность приобрести украинскую землю иностранцами (физическими и юридическими лицами. – Ред.) будет только после решения референдума;

будет уменьшен лимит, то есть количество земли в одних руках после снятия моратория на продажу;

в следующем году на поддержку малых фермеров будет выделено 4 миллиарда гривен.

Справка Finance.ua:

13 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект“№2178-10”:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2178&skl=10 о введении рынка земли.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что так называемый рынок земли должен быть открыт осенью 2020 года.