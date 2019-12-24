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Как осуществляется перевод с одного вида пенсии на другой

Как осуществляется перевод с одного вида пенсии на другой

Согласно украинскому законодательству, перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется со дня подачи заявления на основании документов о страховом стаже, заработной плате и других документов, которые на время перевода с одного вида пенсии на другой находятся в пенсионном деле, а также дополнительных документов, полученных органами Пенсионного фонда.

Об этом сообщается на странице Пенсионного курьера в FACEBOOK.

“При переводе с одного вида пенсии на другой по желанию лица может учитываться зарплата (доход) за периоды страхового стажа, с применением показателя средней зарплаты, который учитывался при назначении предыдущего вида пенсии”, – говорится в сообщении.

Исключение есть только в случае, если лицо после назначения пенсии по инвалидности продолжало работать и приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения пенсии. При переводе такого лица впервые с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту применяется средняя зарплата (за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии по возрасту)

Что учитывают при переводе с одного вида пенсии на другой:

  • При переводе с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту лицо иметь право на учет страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии за выслугу лет, и расчет пенсии с учетом заработка за период;

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  • будет применен показатель средней заработной платы (дохода), который учитывался при расчете пенсии за выслугу лет;
  • лицам, которые на день достижения пенсионного возраста работали в заведениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет, и имеют страховой стаж: женщины – 30 лет на таких должностях, а также если они до этого не получали какую-либо пенсию, при назначении пенсии по возрасту выплачивается денежная помощь, не подлежащая налогообложению, в размере их десяти месячных пенсий по состоянию на день ее назначения;

Вторая пенсия с Приват24

  • порядок расчета страхового стажа, дающего право на назначение помощи и ее выплаты, утвержден постановлением Кабмина от 23.11.2011 № 1191.

Справка Finance.ua:

Кто имеет право на дотационную пенсию:

  • Герои Украины, лица, награжденные орденом Героев Небесной сотни – 40% от общей суммы пенсии;
  • депутаты четырех и более созывов – 20% дотации;
  • многодетные матери, родившие от 5 до 9 детей – 35-39%.
По материалам Finance.UA
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