Как осуществляется перевод с одного вида пенсии на другой

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Согласно украинскому законодательству, перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется со дня подачи заявления на основании документов о страховом стаже, заработной плате и других документов, которые на время перевода с одного вида пенсии на другой находятся в пенсионном деле, а также дополнительных документов, полученных органами Пенсионного фонда.
Об этом сообщается на странице Пенсионного курьера в FACEBOOK.
“При переводе с одного вида пенсии на другой по желанию лица может учитываться зарплата (доход) за периоды страхового стажа, с применением показателя средней зарплаты, который учитывался при назначении предыдущего вида пенсии”, – говорится в сообщении.
Исключение есть только в случае, если лицо после назначения пенсии по инвалидности продолжало работать и приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения пенсии. При переводе такого лица впервые с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту применяется средняя зарплата (за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии по возрасту)
Что учитывают при переводе с одного вида пенсии на другой:
Читайте также: Пенсия по возрасту: в систему назначения выплат внесут изменения
Кто имеет право на дотационную пенсию:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
”Гривна точно рухнет”: эксперты рассказали, в какой валюте лучше хранить деньгиВчера, 09:17 - 101014 14
В Минэкономики показали место Украины на экономической карте мира (инфографика)Вчера, 17:00 - 1185 3
С Нового года изменятся ставки налогов для малого бизнеса: сколько нужно будет заплатитьВчера, 21:01 - 1714 2
Города, жители которых сэкономят до 30% на отопленииВчера, 10:30 - 1129 2
Нидерландский банк создает сервис для хранения криптовалют5 ч. назад - 64 1
”Гривна точно рухнет”: эксперты рассказали, в какой валюте лучше хранить деньгиВчера, 09:17 - 101014 14
Самые надежные дешевые автомобили в возрасте 2-11 летВчера, 11:01 - 5766 1
Евростат назвал самые богатые и самые бедные страны ЕвропыВчера, 12:00 - 2963
Как изменилось количество предприятий и ФЛП в Украине в 2019 годуВчера, 14:01 - 2597
С Нового года изменятся ставки налогов для малого бизнеса: сколько нужно будет заплатитьВчера, 21:01 - 1714 2
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 3628 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2302 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2008
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1833 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 5415 3