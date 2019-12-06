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НБУ увеличил продажу валюты на межбанке в 2,4 раза (инфографика)

НБУ увеличил продажу валюты на межбанке в 2,4 раза (инфографика)

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 2-6 декабря 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 436,60 млн долларов, что на 252,60 млн долларов больше, чем неделей ранее (184,00 млн долларов). Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 5915,90 млн долларов и продал на 5436,68 млн долларов.

Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 5436,68 млн долларов.

Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,736 млрд грн до 106,054 млрд грн.

Отметим, Национальный банк Украины за январь-ноябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 5479,3 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 5000,1 млн долларов. В течение ноября НБУ купил на межбанке валюты на 897,8 млн долларов.

По материалам РБК-Украина
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