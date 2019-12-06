Долю Микитася в Arsenal Plaza выкупил киевский ресторатор - СМИ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Экс-президент Укрбуд Девелопмент Максим Микитась продал свою долю в бизнес-центре Arsenal Plaza совладельцу одной из крупнейших киевских ресторанных компаний Tarantino Family Дмитрию Федотенкову за 10 миллионов долларов.
Об этом рассказал глава крупной девелоперской компании, пожелавший остаться неназванным.
“Микитась продал свою долю Федотенкову в бизнес-центре за $10 млн и эти средства пошли на достройку жилых комплексов компании (Укрбуд, — ред.). Партнеры нашли инвестора, который был готов вложить $35 млн в достройку всех комплексов.
После ввода жилья в эксплуатацию и продажи всех квартир стороны хотели поделить всю прибыль и выйти из проекта”, — рассказал он.
Но, по словам источника, крупный инвестор от сделки отказался из-за проблем, которые начались у Микитася.
“Проект бизнес-центра Arsenal Plaza с самого начала и вплоть до выхода из него Укрбуда реализовывался участниками, которые не являются членами корпорации. А предприятия-члены корпорации выполняли агентскую функцию — выводили проект на рынок, обеспечивали маркетинговое сопровождение, проводили консультации клиентов.
В дальнейшем вектор деятельности компаний – членов корпорации, которые работают в Киеве, изменился. Сейчас они сосредоточены в первую очередь на выполнении уже взятых ранее обязательств и завершении всех начатых проектов в сфере жилого строительства, куда и направляются основные рабочие ресурсы.
В связи с этим необходимость дальнейшего продолжения партнерства по проекту Arsenal Plaza отпала, и Укрбуд вышел из числа партнеров”, — заявили в компании.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение пенсионного возраста для женщин: объяснение ПФУВчера, 12:14 - 87489 11
В правительстве сообщили, где в Украине дороги будут строить из отходов производства4 ч. назад - 532 3
Какие цены на горючее ждут водителей: эксперты озвучили прогнозВчера, 20:00 - 6391 3
Как проверить авто по VIN-кодуВчера, 11:00 - 3284 3
В Кабмине хотят взыскать с экс-владельцев ПриватБанка деньги, потраченные при национализации2 ч. назад - 356 2
Повышение пенсионного возраста для женщин: объяснение ПФУВчера, 12:14 - 87489 11
Штрафы по почте: когда не нужно платитьВчера, 13:00 - 8074
Какие цены на горючее ждут водителей: эксперты озвучили прогнозВчера, 20:00 - 6391 3
Будет ли пенсия по достижении пенсионного возраста без наличия необходимого страхового стажаОколо часа назад - 2017
Межбанк: гривну ждет напряженный периодОколо часа назад - 1118
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla CybertruckОколо часа назад - 41
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 1233 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 1319 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 816
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1947