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Долю Микитася в Arsenal Plaza выкупил киевский ресторатор - СМИ

Долю Микитася в Arsenal Plaza выкупил киевский ресторатор - СМИ

Экс-президент Укрбуд Девелопмент Максим Микитась продал свою долю в бизнес-центре Arsenal Plaza совладельцу одной из крупнейших киевских ресторанных компаний Tarantino Family Дмитрию Федотенкову за 10 миллионов долларов.

Об этом рассказал глава крупной девелоперской компании, пожелавший остаться неназванным.

“Микитась продал свою долю Федотенкову в бизнес-центре за $10 млн и эти средства пошли на достройку жилых комплексов компании (Укрбуд, — ред.). Партнеры нашли инвестора, который был готов вложить $35 млн в достройку всех комплексов.

После ввода жилья в эксплуатацию и продажи всех квартир стороны хотели поделить всю прибыль и выйти из проекта”, — рассказал он.

Но, по словам источника, крупный инвестор от сделки отказался из-за проблем, которые начались у Микитася.

“Проект бизнес-центра Arsenal Plaza с самого начала и вплоть до выхода из него Укрбуда реализовывался участниками, которые не являются членами корпорации. А предприятия-члены корпорации выполняли агентскую функцию — выводили проект на рынок, обеспечивали маркетинговое сопровождение, проводили консультации клиентов.

В дальнейшем вектор деятельности компаний – членов корпорации, которые работают в Киеве, изменился. Сейчас они сосредоточены в первую очередь на выполнении уже взятых ранее обязательств и завершении всех начатых проектов в сфере жилого строительства, куда и направляются основные рабочие ресурсы.

В связи с этим необходимость дальнейшего продолжения партнерства по проекту Arsenal Plaza отпала, и Укрбуд вышел из числа партнеров”, — заявили в компании.

По материалам НВ
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