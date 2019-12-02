День финансов, 5 декабря: дешевые кредиты для бизнеса, отсрочка штрафов для "еврономеров", влияние мирового кризиса на курс гривны

Четверг, 5 декабря. О принятых законопроектах и курсе гривны.

Дешевые кредиты для бизнеса. С 1 февраля 2020 года правительство запустит программу по поддержке малого и среднего предпринимательства, которая предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых. Участник должен будет инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Нардепы поддержали отсрочку штрафов за авто на “еврономерах”. Сегодня парламент принял за основу в первом чтении законопроект №2288. Документ приостановил действие новых санкций, предусмотренных частями четвертой-шестой статьи 470 и четвертой-шестой статьи 481 Таможенного кодекса.

Принят законопроект о противодействии рейдерству. Верховная Рада приняла в целом проект закона №085 о противодействии рейдерству. Закон предусматривает защиту имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвращение противоправного поглощения и захвата предприятий в аграрном секторе экономики.

Продлены налоговые льготы для предприятий лиц с инвалидностью. ВР проголосовала за то, чтобы освободить предприятия, основанные лицами с инвалидностью, от уплаты НДС. Действие льготной ставки (0%) продлено до 1 января 2025 года.

Как мировой кризис повлияет на курс гривны. В новом видео на нашем YouTube-канале експерт рассказал о том, что мировой кризис приближается. По его словам, Украина пострадает, как и все страны. “Если мы будем еще больше привлекать ОВГЗ и “закрывать ими дыры”, не создавая при этом реальный рост ВВП, то это приведет к тому, что гривна просядет”, – заявил Алексей Козырев.

Преимущества укрепления курса гривны. Заместитель главы Национального банка Олег Чурий заявил, что укрепление курса гривны к доллару в 2019 году является позитивным процессом, который свидетельствует об увеличении доверия к национальной валюте Украины. По его мнению, призывы прекратить ревальвацию административным путем – это своего рода проявление комплекса неполноценности, нежелание видеть гривну полноценной валютой, которая может не только ослабляться, но и укрепляться.

В то же время, в Минэкономики объяснили, почему доллар падает, а цены нет. По словам Милованова, снижение цен после падения курса доллара может занимать до 12 месяцев. Этот процесс, в первую очередь, связан с тем, что закупки проводят предварительно, цены фиксируют наперед, а финансовые планы компаний разрабатываются сразу на следующий год.