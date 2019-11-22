День финансов, 4 декабря: 5% кредиты для бизнеса, е-лимит инвестиций за границу для физлиц, прогноз инфляции от НБУ

Среда, 4 декабря: о кредитах для бизнеса, е-лимитах инвестиций для физлиц и дезинфляционном тренде от НБУ:

НБУ планирует увеличить е-лимит инвестиций за границу для физлиц Национальный банк Украины рассматривает возможность увеличения е-лимита инвестиций за границу для физлиц с 50 тыс. евро до 100 тыс. евро в год в случае принятия парламентом во втором чтении законопроекта по BEPS.

Президент анонсировал 5% кредиты для бизнеса. Владимир Зеленский рассказал о новой государственной программе “Возвращайся и Оставайся” для всех украинцев, проживающих за рубежом. По его словам, первым этапом этой программы станут доступные кредиты для бизнеса. Кому и на каких условиях будут давать такие кредиты – читайте здесь.

Отмена беспроцентных кредитов на квартиру для госслужащих. Кабмин отменил действие постановления, согласно с которым государственным служащим предоставлялись беспроцентные кредиты для жилищного строительства, или приобретения квартир, или индивидуальных жилых домов. Ранее беспроцентный кредит предоставлялся госслужащему уполномоченным банком только 1 раз в течение периода пребывания на государственной службе.

Дезинфляционный тренд: прогноз от НБУ. В Национальном банке Украины сообщили, что по итогам 2019 года ожидается, что инфляция в Украине составит 6% — рекордно низкий показатель. Ранее в Нацбанке прогнозировали, что инфляция в Украине в 2019 году должна составить 6,3% с последующим снижением до 5% в 2020 году.

А о том, как экономить на мелочах и при этом накопить на дорогие подарки, идет речь в новом путеводителе Finance.ua Что можно купить через год, откладывая N гривен в месяц?

Принят законопроект о процедурах банкротства. Законопроект устраняет недостатки кодекса Украины по процедурам банкротства по недопущению открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций для недопущения нарушения норм Конституции Украины.

Законопроект о рынке электроэнергии. ВР приняла во втором чтении изменения в Закон Украины “О рынке электрической энергии”. В документе предусмотрена правка, которой запрещается продажа и/или поставки электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.

План “Б” на случай проблем с газом. В Верховной Раде заявили, что имеют план “Б” на случай проблем с газом во время отопительного сезона 2019/2020. Так в случае проблем с отоплением газом планируют использовать электроотопление.