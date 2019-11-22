Теперь лифты будут проектировать в новом жилье от 4-х этажей

Новые строительные нормы относительно жилых домов вступили в действие 1 декабря. Согласно им, лифты будут проектировать в новом жилье от 4-х этажей.

Об этом пишет президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в FACEBOOK.

Ранее лифты обязательно проектировались в домах, в которых 5 этажей и выше.

Как будет теперь:

обязывают проектирование лифтов в новых жилых домах этажностью от 4-х этажей, или с условной высотой 11,2 м;

рекомендуют их установку в новом жилье этажностью от 3-х этажей, или с высотой между основным и верхним жилыми этажами более 8 м.

Почему это важно. Такие изменения повысят комфорт жителей, удобство и доступность для людей, а особенно маломобильных групп населения: людей с инвалидностью, беременных женщин, пожилых людей, родителей с маленькими детьми.

Справка Finance.ua

С 1 декабря разрешается проектировать встроенные общественные заведения выше 3-го этажа в новостройках, при условии их обязательного выделения в отдельный противопожарный отсек.

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