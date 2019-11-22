Для налоговой и таможни хотят создать единые юрлица

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение нового формата деятельности Государственных таможенной и налоговой служб как единого юридического лица.

Об этом сказано в законопроекте 2318 “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики”.

За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 272 народных депутата.

Теперь территориальные органы таможенной и налоговой служб будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

Этот законопроект вводит новый формат деятельности таможенной и налоговой служб как единых юридических лиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения с необходимым объемом полномочий.

Законопроект позволит открыть обезличенную информацию о таможенных операциях, чтобы устранить коррупционные риски и чтобы каждый субъект декларирования мог сопоставить свои операции с проведенными таможней ранее.

Некоторые таможенные операции будут осуществляться в автоматическом режиме, а некоторые операции могут быть оформлены другими территориальными таможнями.

Справка Finance.ua