0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

Samsung планирует выпуск двух гибких смартфонов в 2020 году

Samsung планирует выпуск двух гибких смартфонов в 2020 году

Южнокорейский гигант Samsung, по сообщениям сетевых источников, наметил на следующий год выпуск как минимум двух смартфонов, оборудованных гибким дисплеем.

Пилотным гибким аппаратом Samsung, напомним, стала модель Galaxy Fold. Смартфон оборудован дисплеем Infinity Flex QXGA+ с диагональю 7,3 дюйма. Благодаря этой панели устройство может складываться подобно книге. Есть также дополнительный внешний экран Super AMOLED HD+ размером 4,6 дюйма.


Фото: 3dnews.ru

Второй гибкий смартфон Samsung якобы будет выполнен в формате классической «раскладушки». У этого устройства вытянутый по вертикали экран будет складываться внутрь корпуса.

Анонс новинки намечен на первую четверть наступающего года. Не исключено, что смартфон дебютирует вместе с флагманскими аппаратами семейства Galaxy S11.


Фото: 3dnews.ru

Ещё один гибкий смартфон Samsung может получить экран, складывающийся наружу. Дисплей будет как бы оборачивать корпус устройства.

В целом, Samsung рассчитывает на значительное увеличение продаж гибких смартфонов в 2020 году. Ожидается, что поставки таких устройств составят не менее 6 млн единиц.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.