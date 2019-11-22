Samsung планирует выпуск двух гибких смартфонов в 2020 году

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Южнокорейский гигант Samsung, по сообщениям сетевых источников, наметил на следующий год выпуск как минимум двух смартфонов, оборудованных гибким дисплеем.
Пилотным гибким аппаратом Samsung, напомним, стала модель Galaxy Fold. Смартфон оборудован дисплеем Infinity Flex QXGA+ с диагональю 7,3 дюйма. Благодаря этой панели устройство может складываться подобно книге. Есть также дополнительный внешний экран Super AMOLED HD+ размером 4,6 дюйма.
Фото: 3dnews.ru
Второй гибкий смартфон Samsung якобы будет выполнен в формате классической «раскладушки». У этого устройства вытянутый по вертикали экран будет складываться внутрь корпуса.
Анонс новинки намечен на первую четверть наступающего года. Не исключено, что смартфон дебютирует вместе с флагманскими аппаратами семейства Galaxy S11.
Фото: 3dnews.ru
Ещё один гибкий смартфон Samsung может получить экран, складывающийся наружу. Дисплей будет как бы оборачивать корпус устройства.
В целом, Samsung рассчитывает на значительное увеличение продаж гибких смартфонов в 2020 году. Ожидается, что поставки таких устройств составят не менее 6 млн единиц.
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