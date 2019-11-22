По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (40,689 млн и 40,669 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 38), максимальный курс продажи доллара 24,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,91-23,92 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 89 активных заявок по доллару на сумму 81,358 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,2000 – 7 777

23,9200 – 5 000

23,9000 – 33 333

23,9000 – 100 000

23,9000 – 150 000

23,9000 – 20 000

23,9000 – 99 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

23,8900 – 100 000

23,9000 – 25 000

23,9000 – 5 000

23,9000 – 5 000

23,9000 – 1 000

23,9100 – 10 500

23,9100 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,9279 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,8915 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.