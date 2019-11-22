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Facebook разработала новый инструмент для хранения фотографий

Facebook разработала новый инструмент для хранения фотографий

Социальная сеть Facebook выпускает новый инструмент, который даст возможность пользователям переносить фотографии прямо в Google Photos.

Изначально инструмент был выпущен в Ирландии и будет доступен по всему миру в первой половине 2020 года.

“В течение почти десятилетия мы позволяли людям загружать свою информацию из Facebook. Инструмент передачи фотографий, который мы начинаем внедрять, основан на коде, разработанном благодаря нашему участию в проекте передачи данных с открытым исходным кодом”, – объясняет Стив Саттерфилд, директор по конфиденциальности и публичной политике социальной сети.

В этот проект передачи данных также входят такие участники, как Apple, Google, Microsoft, Twitter и другие. Facebook сообщает, что изначально он начинается с Google Photos, но в будущем могут быть включены и другие сервисы. Facebook тестирует инструмент в Ирландии. Также он будет дорабатывать его на основе отзывов пользователей.

Этот инструмент будет полезен для пользователей Google Photo, которые не выполняют автоматическое резервное копирование изображений со своих телефонов. Если вы пользователь Facebook и Google Photos, который делает резервные копии фотографий, то, скорее всего, большинство фотографий, размещенных в социальной сети, уже скопированы в службу Google.

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