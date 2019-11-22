По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (34,261 млн и 31,041 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (54 и 27), максимальный курс продажи доллара 24,98 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,98-23,99 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 81 активная заявка по доллару на сумму 65,302 млн грн.



За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,2000 – 7 777

24,0000 – 10 000

24,0000 – 10 000

23,9600 – 33 333

23,9500 – 155 555

23,9500 – 30 000

23,9500 – 100 000

23,9500 – 100 000

23,9500 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

23,9600 – 23 000

23,9700 – 40 000

23,9700 – 10 000

23,9700 – 20 000

23,9700 – 30 000

23,9700 – 20 000

23,9700 – 15 000

23,9700 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,0081 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,9470 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.